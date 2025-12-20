油淋鶏のたれで漬けた卵は絶品！ 揚げ鶏をねぎ入りのしょうゆだれでいただく油淋鶏（ユーリンチー）は、甘酸っぱいたれが人気のおかず。このたれにゆで卵を漬けたら、どんな味になるのでしょうか？正解は……ごはんが進む、リピ決定の美味しさ！今回は詳しい作り方と、やみつきになった皆さんのコメントをご紹介します。 ポリ袋漬けが便利 まずは長ねぎをみじん切りにして油淋鶏のたれを作り、ゆで卵と一緒にポリ袋に入れます。