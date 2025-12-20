■これまでのあらすじ保育園で再会した元カレから色目を使われ、彼の妻からも誤解され、美優は八方塞がりだった。そこで美優は元カレを呼び出し、妻への思いなどを聞き出すことにする。その会話を隣で妻が聞いているとも知らず、元カレはぺらぺらとしゃべり出し…。後ろの席に妻が座っていたなんて…。「大野さんのおかげで本音が聞けてよかったわ」ってことは、それってつまり、美優と妻が手を組んでいたってことか…？信じられな