アメリカのトランプ政権は、シリア国内の過激派組織「イスラム国」の拠点を攻撃したと発表しました。ヘグセス国防長官は19日、「『イスラム国』の戦闘員や拠点を排除する作戦を開始した。敵を追跡し、多数を殺害した」とSNSに投稿しました。13日にシリアでイスラム国の攻撃によってアメリカ軍の兵士ら3人が死亡したことへの報復で、「今後も続ける」としています。アメリカ軍によると、シリア中部にある拠点や戦闘員など、70以上の