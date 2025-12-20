バレーボールの全日本選手権の女子準決勝で、姫路からポイントを奪って喜ぶNEC川崎の選手たち＝京王アリーナTOKYOバレーボールの全日本選手権第5日は20日、京王アリーナTOKYOでSVリーグ勢による準決勝が行われ、女子はNEC川崎が前回優勝の姫路に3―0で勝ち、優勝した2023年大会以来となる決勝へ進んだ。昨季SVリーグ覇者の大阪Mは埼玉上尾をストレートで下し、5大会ぶりの決勝進出。男子はV北海道が東京GBと、名古屋がJ愛知と