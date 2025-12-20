■バレーボール 全日本選手権大会・準決勝 ヴォレアス3ー2 東京GB（20日、京王アリーナTOKYO）【一覧】2025年度バレーボール男子日本代表43人 石川祐希、郄橋藍、西田有志が順当に選出 春高MVP川野琢磨ら11人が初バレーボール日本一を決める天皇杯の準決勝が行われ、SVリーグ7位のヴォレアス北海道がセットカウント3ー2（24ー26、23−25、26ー24、25ー20、15ー11）で勝利し、初の決勝進出を果たした。準々決勝で前回覇者の