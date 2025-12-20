JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年12月20日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」5号機（QZS-5）を搭載する「H3」ロケット8号機の再打ち上げ日時が決定したと発表しました。H3ロケット8号機の打ち上げ日時は、日本時間2025年12月22日（月）10時51分30秒、打ち上げ時間帯は10時51分30秒〜11時04分33秒となります。打ち上げ予備期間は2025年12月23日〜2026年1月31日です。ペイロードの「みちび