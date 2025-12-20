50年住宅ローンの特徴最長50年まで長期間借り入れできる住宅ローンの利用が若年層に広がっている。住宅価格が高騰する中、月々の返済額を抑えて希望の物件を手に入れる手段となっている。ただ、ローン期間が長いと総返済額は増加する。会社員などは退職後もローンが残り、老後資金を圧迫する恐れがある。PayPay（ペイペイ）銀行は7月から最長50年のローンを始めた。比較的高額な物件を購入する人が多いという。従来は一般的に