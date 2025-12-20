大相撲の冬巡業は20日、東京都町田市で行われ、新大関・安青錦（21＝安治川部屋）が初場所（来年1月11日初日、両国国技館）へ向け、汗を流した。この日も朝稽古で相撲は取らず、入念に四股を踏んだ。ぶつかり稽古では幕下以下の力士に胸を出し、自らは幕内・豪ノ山（27＝武隈部屋）にぶつかった。「いつも通り。体づくりをメインにしてやっている」。今巡業で相撲を取る稽古を行ったのは一度だけという。新大関として臨む巡