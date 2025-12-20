高市首相は、中国やロシアとの結びつきが強い中央アジア5カ国との初の首脳会合を開きました。会合は、来日した5カ国の首脳を招き、東京都内で開かれました。高市首相：中央アジアを取り巻く環境が急激に変化している今こそ、地域協力および世界との連携がますます重要となっている。中央アジア5カ国は、石油やレアメタルなどエネルギーや鉱物資源が豊富ですが、中国やロシアと関係性が強く、日本は首脳会合で5カ国との協力を強化し