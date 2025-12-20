ファンケルは、2025年12月16日から、通信販売と直営店舗で福袋キャンペーンを開始しています。選べる福袋とHAPPY BAG2026通信販売限定で、自由に組み合わせられる「選べる福袋」、直営店舗限定で、新春特別セット「HAPPY BAG 2026」を数量限定で販売します。・選べる福袋2026（通信販売限定キャンペーン）今年の福袋は、対象商品から自由に組み合わせて購入できる「選べる福袋」としてリニューアルします。肌の悩みやライフスタイ