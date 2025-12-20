崎陽軒では2026年1月7日まで、「令和8年シウマイ年賀状」を販売しています。送っても受け取っても嬉しい、ユニークな年賀状今年で50回目となる崎陽軒の「シウマイ年賀状」。はがき下部にシウマイ引換券が付いており、受け取った人ははがきを店舗に持っていくと、「シウマイ1箱（15個入）」と引き換えられます。送り主は、シウマイ引換券付きはがきを切り離すことで年賀状として利用できます。切り離した残りの部分を店頭に持参、も