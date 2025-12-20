株式会社サンリオとサンリオエンターテイメントは、大分県のテーマパーク「ハーモニーランド」の壮大なリゾート化構想を発表しました。1991年の開園から35周年を前に始動するのは、高低差を活かした「天空のパーク」や、全天候型の大屋根、さらにはオフィシャルホテルの建設も視野に入れた一大プロジェクトです。ファンと共に作り上げる「共創型」の開発で、ハローキティたちと過ごす「世界でいちばんやさしい場所」を目指します。