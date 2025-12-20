岡山市出身のプロゴルファー、渋野日向子選手が主催する小学生ソフトボール大会が岡山県倉敷市で始まりました。 【写真を見る】渋野日向子選手が主催する小学生のソフトボール大会始まる20チームが予選トーナメントあす決勝戦【岡山】 倉敷スポーツ公園で始まった「渋野日向子杯 岡山県小学生ソフトボール大会」は、小学生の頃にソフトボールに打ち込んだ渋野選手が、子ど