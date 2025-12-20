岡山県瀬戸内市に住む日本画家・井手康人さんの日本画教室が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】瀬戸内市在住の日本画家・井手康人さんの日本画教室日本画ならではの表現方法や色の付け方などを学ぶ【岡山】 教室はマルセンスポーツ・文化振興財団が日本美術院の支援を受けて開催したものです。 講師は瀬戸内市在住で、岡山に縁のある人物としては平櫛田中以来100年ぶりに日本美術院同人となった井手康人さんで