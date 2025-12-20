日本人７選手が所属するシント＝トロイデンが好調だ。昨季はなんとかベルギー１部残留を勝ち取る苦しいシーズンを送ったが、今季は18節を終えた時点で４位。堂々と優勝争いを繰り広げている。攻撃を牽引しているのは、後藤啓介である。今夏に同じベルギーのアンデルレヒトから期限付き移籍で加入すると、コンスタントにネットを揺らし、リーグ得点ランキング首位と２点差の６点をマーク。先月には森保ジャパンに初招集され、今