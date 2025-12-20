【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TVアニメ『【推しの子】』第3期のEDテーマに起用された、なとりの「セレナーデ」が、2026年2月4日にシングルリリースされることが発表された。 ■ジャケット写真も公開！楽曲同様作中キャラ・アクアをモチーフに 本作には、アニメに登場するキャラクター・アクアをモチーフになとりが書き下ろした表題曲「セレナーデ」をはじめ、全3曲を収録