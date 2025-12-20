創部90周年を迎えた鹿児島信用金庫の吹奏楽部が鹿児島市で記念の演奏会を開きました。鹿児島市の川商ホールで開かれたチャリティー演奏会。2025年鹿児島信用金庫の吹奏楽部が創部90周年を迎えたことを記念して開かれました。未来を担う子どもたちに音楽の楽しさを感じてもらおうと県内の小学生から大学生まで合わせて約300人も参加。丁寧に奏でられる力強い音楽に多くの人が魅了されていました。(鹿児島信用金庫