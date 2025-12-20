２２日の冬至の日を前に、兵庫県香美町の温泉施設では「ゆず湯」が始まりました。ごろごろと浴槽に入れられていく大量のゆず。兵庫県香美町の温泉施設「かすみ矢田川温泉」では、２２日の冬至を前に、「ゆず湯」が始まっています。昔から冬至に入ると「風邪をひかない」と言われている「ゆず湯」。近年、シカの食害などでゆずの調達が困難であったため、６年ぶりの開催となりました。今年は香美町の内外に住む約３０人から