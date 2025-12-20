アメリカのルビオ国務長官は19日、緊張が高まる日中関係について、日本と中国、双方との関係を両立できるとの認識を示しました。アメリカ・ルビオ国務長官「我々は日本との強固で確固な同盟関係を継続しつつ、中国共産党や中国政府とも生産的に協力する方法を見いだし続けていけると強く確信している」ルビオ国務長官は19日、記者会見で、緊張が高まる日中関係をめぐり、中国の挑発行動を非難するかと問われたのに対し、「緊張は以