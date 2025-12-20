◇レスリング全日本選手権第3日（2025年12月20日東京・駒沢体育館）女子50キロ級は21年東京五輪金メダル、24年パリ五輪銅メダルの須崎優衣（キッツ）が初戦の2回戦から3試合に勝ち、21日の決勝進出を決めた。決勝では3年ぶり4度目の頂点を目指し、森川晴凪（至学館大）と対戦する。初戦はやや動きの硬かった須崎だが、11―0のテクニカルスペリオリティーで勝利すると、本来の動きを取り戻した。準々決勝、準決勝は第1ピリ