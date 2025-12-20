凱旋門賞５着で有馬記念に登録していたビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口）が左前脚のフレグモーネで同レースを回避することが２０日、明らかになった。坂口師が「有馬記念出走を見合わせます。投票していただいたファンの皆さまには、大変申し訳ない気持ちでいっぱいです」とコメントした。同馬は栗東トレセンに在厩中だが、来週中に滋賀県のノーザンファームしがらきに放牧に出る予定だ。ファン投票１０位のヘデントー