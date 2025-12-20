先週、最終回が終わった大河『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。最後の最後まで「そう来たか！」で笑わせられたり泣かされたりで、未だに感動冷めやらず、ロスになっている人も少なくありません。※関連記事：【べらぼう】最終回ラストの“拍子木オチ”、まさかの史実だった！蔦屋重三郎の実際の最期を伝える墓碑実は『べらぼう』はまだ終わっていませんでした！12月29日（月）は「大河べらぼうデー」として、NHK総合・BSP4Kにて、「