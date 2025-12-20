北安曇郡白馬村の小学校で半世紀以上の歴史があるジャンプ台が復活し20日、お披露目されました。白馬北小学校でお披露目された新しいジャンプ台。全国的にも珍しく校庭にスキーのジャンプ台があり、このうちの1つが老朽化のため使用できなくなっていました。そんな中、5年生を中心に修理に向けた活動を続け、ジャンプ台が復活しました。20日は地元の人にお披露目され、子どもたちが修繕費を集めるため募金活動を行ったことな