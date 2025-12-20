トランプ大統領と2ショットで写真に収まる男性。アメリカで人気のモータースポーツ「NASCAR」の元有名ドライバー、グレッグ・ビッフル氏だ。彼の乗るプライベートジェットが18日、アメリカ・ノースカロライナ州の空港で墜落し炎上した。【映像】炎上しながら墜落する飛行機（実際の映像）この飛行機には、グレッグさんの妻と2人の子どもを含む7人が乗っており、全員が死亡したという。航空機追跡サイトによると、この機体は