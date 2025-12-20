きょうの富山県内は高気圧に覆われ、青空が広がりました。最高気温は各地で20度を超え、季節が戻ったような陽気となりました。県内は晴れて南風が吹き込んだことも加わって、気温が上昇しました。日中の最高気温は、氷見市で22度ちょうど、高岡市伏木で21.5度、砺波市が21.2度など、県内10の観測地点のうち8つの地点で20度を超え、10月中旬並みの陽気となりました。富山市の富岩運河環水公園では、上着を脱いで散歩する人や穏やか