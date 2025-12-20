富山県内出身の現役Jリーガーが、子どもたちと交流するイベントがきょう、滑川市で開かれました。滑川市のサッカー場には、地元出身でサッカーJ1・浦和レッズに所属する小森 飛絢選手や、上市町出身でおととしからカターレ富山でプレーし、今シーズンの途中でJ1のアビスパ福岡に移籍した、碓井 聖生選手ら4人が訪れました。公募で集まった小学4年から6年生100人が、グループごと