浜崎あゆみが、12月19日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）に出演した。浜崎がSnow Manとの記念写真や収録時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】浜崎あゆみ、Snow Manとの豪華な集合写真「顔ちっさ！！」） オンエアでは、初対面となるSnow Manとスタッフなしの居酒屋ガチトークを展開。「家での生活」「子ども事情」「食生活」など、謎に包まれたプライベートを語