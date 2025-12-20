今や声優の枠に留まらず、実写ドラマや映画などでも精力的に活躍している津田健次郎。12月14日には競馬記者役で出演するドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が最終回を迎え、大きな話題を呼んだばかりだ。 参考：『果てしなきスカーレット』共演も話題！“演劇畑出身”津田健次郎＆宮野真守の歩み そこで本稿では2025年の締めくくりとして、津田がここ1年出演してきた作品について振り返ってみたい。