中国南方航空は、大阪/関西発着の運休を拡大する。すでに運休している、大阪/関西〜大連・ハルビン・長沙線に加え、12月22日から大阪/関西〜北京/大興・上海/浦東・瀋陽線の3路線を追加して運休する。運休となる3路線は、12月はいずれも一部の日のみの運航となっていた。運休期間は6路線ともに2026年3月28日まで。これにより、中国南方航空の大阪/関西発着路線は、広州の1路線のみに大幅に縮小することになる。