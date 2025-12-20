来年春に開校する岩国高校付属中学校と下関西高校付属中学校の入試が20日、始まりました。このうち岩国高校付属中の試験会場となった岩国高校では午前9時から受け付けが始まり、緊張した面持ちの受験生が教室に向かっていました。定員はそれぞれ60人で志願者数は岩国高校付属中が195人下関西高校付属中が214人で志願倍率はそれぞれ3.3倍と3.6倍となっています。岩国高校付属中では20日記述式の課題が行われ、21日面接が行われる予