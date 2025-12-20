肥薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」と地元の高校がコラボした1日限定のカフェがオープンしました。肥薩おれんじ鉄道出水駅のホームに停車しているのは観光列車「おれんじ食堂」です。「おれんじ食堂」は運転士不足のため今年の春から運休しています。地域活性化の取り組みとして出水商業高校が肥薩おれんじ鉄道とコラボしておれんじ食堂の車内できょう1日限定のおれんじカフェをオープンしました。チ&#