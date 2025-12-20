有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）に登録しているビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は左前脚のフレグモーネのため、回避することが１２月２０日、分かった。この日、坂口調教師は「左前脚のフレグモーネのため、有馬記念への出走を見合わせます。来週中にノーザンファームしがらきに戻します。投票していただいた皆さんには大変、申し訳ない気持ちでいっぱい