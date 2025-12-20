けさ、宮城県内の山林で男性が死亡しているのが見つかりました。クマに襲われたと見られています。きょう午前8時10分頃、宮城県大和町の山林で、仙台市の無職、加藤光男さん（89）が倒れているのが見つかりました。加藤さんは頭や手に外傷がありその場で死亡が確認されました。近くのイノシシ用のわなには体長1.3メートルほどのクマがかかっていて加藤さんはクマに襲われたと見られています。クマはその後、猟友会によって駆除され