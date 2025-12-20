◆第７７回朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神・芝１６００メートル）第７７回朝日杯ＦＳの前日オッズが２０日、発表された。１番人気は新潟２歳Ｓ覇者の（１３）リアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）で２・８倍。無傷３連勝でのＧ１制覇がかかる。２番人気はデイリー杯２歳Ｓをレコード勝ちした（１２）アドマイヤクワッズで３・７倍。以下はデイリー杯２歳Ｓ２着の（８）カヴァレリ