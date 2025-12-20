広島の中村奨成外野手が２０日、来年１月は「護摩行」を行わずに練習に専念する考えを明かした。１０月７日に古傷だった右足首を手術した。「１０月と１１月、ほぼ何もしていない。他の選手がフェニックス、キャンプとやっている中で僕はできていない。野球を第一に考えた」と、不参加を決めた。昨年１月から２年連続で会沢らととも鹿児島・最福寺で炎と向き合った。「護摩行の大切さというのは２年、参加させていただいて痛