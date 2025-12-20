高市総理は中央アジア5か国との初の首脳会談を行い、カスピ海の輸送ルートの円滑化などを盛り込んだ共同宣言を採択しました。高市総理「昨今の国際情勢の変化により、中央アジアを取り巻く環境が急激に変化している今こそ、地域協力および世界との連携がますます重要となっています」首脳会談にはウズベキスタンやカザフスタンなど中央アジア5か国の大統領らが出席し、共同宣言である「東京宣言」が採択されました。宣言では、ロシ