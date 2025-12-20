◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子シングルス(20日、中国)中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。女子シングルスの準決勝には日本の山口茜選手が出場しましたが、パリ五輪金メダリストで世界ランク1位のアン・セヨン選手(韓国)にストレートで敗れ、銅メダルで今大会を終えました。試合後、山口選手はインタビューに応じ「強かったですね」と一言。前日のグループステージでも対戦し敗れ