12月20日、中山競馬場で行われた9R・ひいらぎ賞（2歳1勝クラス・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、クレパスキュラー（牡2・美浦・栗田徹）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にリゾートアイランド（牡2・美浦・上原佑紀）、3着にフジガイフウ（牡2・美浦・岩戸孝樹）が入った。勝ちタイムは1:32.9（良）。2番人気で荻野極騎乗、ヒシアイラ（牡2・栗東・池江泰寿）は、5着敗退。