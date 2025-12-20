12月20日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（牝・芝1800m）は、西村淳也騎乗の9番人気、リュクスパトロール（牝2・美浦・加藤士津八）が勝利した。アタマ差の2着にアイアンパイク（牝2・美浦・村田一誠）、3着にクイーンアン（牝2・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:49.9（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、ダノンアスコルティ（牝2・美浦・萩原清）は4着、2番人気で菅原明良騎乗、サプーズ（牝2・美浦・伊藤大士）