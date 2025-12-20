キツネが主役のお菓子シリーズ「キツネとレモン」に新しい物語が登場 キツネがアンバサダー、「レモン」がテーマのお菓子「キツネとレモン」。モロゾフのお菓子シリーズのひとつである「キツネとレモン」に、2026年1月から新しい物語が登場します。明るい気持ちと新しい味わいが楽しめる、レモンにまつわる一品です！キツネとレモンあるとき キツネがレモンをくわえてやってきた。すっぱいもの好きの、ちょっと変わったキツネが届