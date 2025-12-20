20日午前、岐阜県本巣市で、高齢男性が運転する車が歩道に乗り上げ、歩行者の男性をはねました。はねられた男性は意識不明の重体です。 午前10時すぎ、本巣市小柿の交差点で「事故があった」と通行人の男性から110番通報がありました。 警察によりますと、82歳の男性が運転する車が右折しようとしたところ、ハンドル操作を誤り歩道に乗り上げ、歩道を歩いていた76歳の男性をはねました。 歩行者の男性は病院に運ばれ