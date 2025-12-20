山形新聞・山形放送が主催し、豊かな郷土づくりに向けた提唱を行う「21世紀県民会議」が20日、東京で開かれました。人口100万人割れやコメを巡る政策などをテーマに意見が交わされました。会議には、山形県選出の国会議員や吉村・山形県知事、JAの関係者やコメ生産者らが出席しました。ことしのテーマは「県人口100万人割れコメどころ山形の未来」です。コメの在庫不足や価格高騰による「令和のコメ騒動」を経て、農林