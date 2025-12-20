山形県内では20日、山形市や東根市で住宅などが焼ける火事が相次ぎました。20日午前8時35分ごろ、山形市谷柏の江口修さんの住宅から「家が燃えている」と119番通報がありました。火は午前11時前に消し止められましたが、この火事で、木造一部2階建ての江口さんの住まいが全焼したほか、隣接する住宅や小屋あわせて4棟にも延焼したということです。近隣住民「黒い煙がもうもうって出てた。すごい炎だった」江口さん宅は6人暮らしで