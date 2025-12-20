20日午前、京都・精華町の近鉄京都線の踏切で、特急電車と車が接触する事故がありました。この事故で、車に乗っていた1人が死亡しました。午前11時ごろ、近鉄京都線の新祝園駅近くの踏切で、走行中の特急電車が自動車と接触する事故がありました。特急電車と自動車が接触した後、自動車が爆発したということで、映像に映る電車の前面が黒く焦げていることが分かります。警察によると、この事故で車に乗っていた少なくとも1人が死亡