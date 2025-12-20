「ひろしまピースカップ・Ｇ３」（２０日、広島）１１月にリニューアルされた広島競輪場に元ＴＢＳで現在はフリーの枡田絵理奈アナウンサー（３９）が来場。１０Ｒ発売中にウエストパークステージで行われたトークショーに出演した。入場無料とあって、競輪ファンだけでなく、家族連れも多く来場し、ステージ前に集結し、枡田アナの言葉に耳を傾けていた。競輪場を見渡して枡田アナは「家族で来られる新しいすてきなスポット