19日に台湾・台北市で起きた無差別襲撃事件で、容疑者の宿泊先からガソリンが入った瓶23本などが見つかりました。この事件は、台北市中心部の地下鉄駅で男が発煙弾を投げ刃物で通行人に襲いかかったもので、男はその後、隣の駅に歩いて移動し発煙弾を投げ通行人を次々と切りつけ、これまでに3人が死亡、11人が重軽傷を負いました。周辺の飲食店店員：皆はもちろんパニックでした。本当に危機的な状況でした。だから私は、お客さん