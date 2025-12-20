言葉の並びに隠された共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見バラバラに見えますが、ある同じひらがなが共通して入る問題です。問題：□□だん／□□やく／と□□□に共通して入るひらがなは何でしょうか？□□だん□□やくと□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：かい正解は「かい」でした。▼解説それぞれの□に「かい」を入れると、次の言葉が完成します。かいだん（階段、会談、怪談など）かいやく（解約）とかい（都会）す