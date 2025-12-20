?悪い顔色?で自撮り女優の加藤ローサ(40)がSNSで?衝撃の?最新ビジュアルを公開。ファンに衝撃が走っている。インスタグラムに投稿された写真はドラマ「推しの殺人」(日本テレビ)の撮影オフショット。加藤は俳優・城田優演じるマーケティング会社社長・河都の妻・麗子役で出演。血のりがついた青白い顔の加藤が屋外でポーズを取っている。加藤の?衝撃?の姿に「ありゃ」「凄惨な現場ですね」「顔色悪いけど、かわいい！」「