道内は南から暖かい空気が流れ込んだ影響で季節外れの暖かさとなっています。路面の変化や落雪などに注意が必要です。札幌では日中、8.7℃まで気温が上がり雪が解け、道路には大きな水たまりができていました。きょう(2025年12月20日)の道内は寒気が抜け南から暖かい空気が流れ込んだ影響で道南の江差町で12.6℃、松前町で12.1℃を観測するなど4月下旬並みの暖かさとなりました。この暖かさは道南を中心にあす(21日)の午前中まで続