教員のSNSグループで盗撮画像を共有したとして逮捕・起訴された男が勤務していた千歳市の中学校で「隠しカメラ」の抜き打ち検査が実施されました。抜き打ち検査が実施されたのは千歳市の北斗中学校です。中学校の元教諭・柘野啓輔被告が女子生徒を盗撮し、逮捕・起訴されたことを受け今回、教育委員会の職員らが検査に入りました。「隠しカメラ」などがないか校内全ての教室などを探知機と目視で確認したということです。（